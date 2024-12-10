Мэрия Хайфы обяжет застройщиков строить малогабаритные квартиры

Муниципалитет Хайфы завершил разработку новой политики, в рамках которой будет регулироваться строительство в городе малогабаритных квартир площадью 30-55 кв.м. включая защищенную комнату (без учета балкона).

Согласно новой политике, не менее 15% единиц жилья в проектах, которые будут возводиться в определенных кварталах, должны будут отвечать определению малогабаритных.

Как сообщает "Глобс", на данный момент речь идет о части кварталов Бат-Галим и Неве-Шаанан, а также Нижнего города, и вдоль хребта Кармель. Упор будет делаться на районы вокруг вузов, городские кварталы, проходящие реновацию, и районы повышенной транспортной доступности