Рынок "Махане Йегуда" объявлен историческим объектом
время публикации: 10 декабря 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 11:35
Комиссия по сохранению исторических объектов в муниципалитете Иерусалима объявила о включении 40 зданий в квартале Бейт-Яаков в список исторических объектов.
В частности, решение касается комплекса рынка "Махане Йегуда".
Квартал Бейт-Яаков был построен в 1877 году, став девятым кварталом, построенным за стенами Старого города. Вскоре рядом с ним возник стихийный рынок, который был упорядочен в 1930-е годы путем возведения постоянных зданий.