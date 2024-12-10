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Экономика

Рынок "Махане Йегуда" объявлен историческим объектом

Иерусалим
время публикации: 10 декабря 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 11:35
Рынок "Махане Йегуда" объявлен историческим объектом
Zack Wajsgras/Flash90

Комиссия по сохранению исторических объектов в муниципалитете Иерусалима объявила о включении 40 зданий в квартале Бейт-Яаков в список исторических объектов.

В частности, решение касается комплекса рынка "Махане Йегуда".

Квартал Бейт-Яаков был построен в 1877 году, став девятым кварталом, построенным за стенами Старого города. Вскоре рядом с ним возник стихийный рынок, который был упорядочен в 1930-е годы путем возведения постоянных зданий.

Экономика
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