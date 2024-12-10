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Экономика

Суд не позволил Руперту Мердоку оставить трех детей без права голоса в управлении наследством

США
Судебные решения
время публикации: 10 декабря 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 10:57
Суд не позволил Руперту Мердоку оставить трех детей без права голоса в управлении наследством
AP Photo/Andy Barron

Суд штата Невада отменил попытку 93-летнего медиамагната Руперта Мердока изменить условия руководства семейным фондом в случае его смерти.

Приближенные Мердока говорят, что он намерен обжаловать это решение.

Мердок пытается передать бразды правления семейной корпорации своему сыну Лахналу Мердоку, оставив не удел трех других детей – Джеймса, Элизабет и Пруденс.

Причиной этого, по-видимому, является тот факт, что взгляды Лахлана соответствуют консервативным позициям отца, в отличие от остальных братьев и сестер, особенно Джеймса. В настоящее время Лахлан возглавляет Fox и News Corp, но после смерти отца контроль над фондом по действующим условиям должен быть разделен поровну между четырьмя детьми, и тогда Лахлан останется в меньшинстве.

Следует отметить, что у Мердока есть еще двое детей от третьего брака, однако они получат долю наследства без права голоса в управлении корпорацией.

Экономика
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