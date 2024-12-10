x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 08:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 08:01
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Иерусалимский трамвай остановят на неделю

Транспорт
Иерусалим
время публикации: 10 декабря 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 07:26
Иерусалимский трамвай остановят на неделю
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Министерство транспорта сообщило, что иерусалимский трамвай будет полностью остановлен на неделю с 17 по 24 января 2025 года в связи с тестированием систем перед открытием новых участков "красной" линии.

В минтрансе планируют существенно увеличить частоту движения автобусов, чтобы компенсировать отсутствие трамвая, перевозящего 150 тысяч пассажиров в сутки.

С 25 января 2025 года протяженность "красной" линии увеличится на 7 километров и 12 остановок, и будет включать в себя участки между горой Герцля и больницей "Адаса Эйн-Керем" на юге столицы и между кварталом Писгат-Зеэв и кварталом Неве-Яаков на севере.

Следует отметить, что пуск этих участков должен был произойти еще в сентябре 2023 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 мая 2023

Началось тестирование новых отрезков "красной" линии иерусалимского трамвая