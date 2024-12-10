Иерусалимский трамвай остановят на неделю

Министерство транспорта сообщило, что иерусалимский трамвай будет полностью остановлен на неделю с 17 по 24 января 2025 года в связи с тестированием систем перед открытием новых участков "красной" линии.

В минтрансе планируют существенно увеличить частоту движения автобусов, чтобы компенсировать отсутствие трамвая, перевозящего 150 тысяч пассажиров в сутки.

С 25 января 2025 года протяженность "красной" линии увеличится на 7 километров и 12 остановок, и будет включать в себя участки между горой Герцля и больницей "Адаса Эйн-Керем" на юге столицы и между кварталом Писгат-Зеэв и кварталом Неве-Яаков на севере.

Следует отметить, что пуск этих участков должен был произойти еще в сентябре 2023 года.