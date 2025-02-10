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Экономика

Импортеры алкогольной продукции жалуются на проблемы из-за смены регулятора

Импорт и экспорт
время публикации: 10 февраля 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 13:48
Импортеры алкогольной продукции жалуются на проблемы из-за смены регулятора
Mendy Hechtman/FLASH90

1 января 2025 года ответственность за надзор за импортом алкогольной продукции в Израиле перешла от министерства экономики к министерству здравоохранения.

Как сообщает The Marker, в связи с этим переходом импортеры, особенно малые, столкнулись с серьезными проблемами в получении разрешений на импорт и на растаможивание уже поступившей в порты продукции.

В частности, минздрав ужесточил требования к верификации личности импортера. Кроме того, документация минздрава и используемая в ней лексика сильно отличаются от того, что использовалось в министерстве экономики.

Экономика
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