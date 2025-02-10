Полиция Израиля ужесточает борьбу с использованием мобильников за рулем

Начальник дорожной полиции полковник Хаим Шмуэли принял решение об ужесточении политики борьбы с использованием мобильных телефонов во время управления транспортным средством.

В рамках этой политики водители, попавшиеся в первый раз, больше не будут получать предупреждение. Им сразу будет выписываться штраф на 1000 шекелей и 8 штрафных баллов.