Полиция Израиля ужесточает борьбу с использованием мобильников за рулем
время публикации: 10 февраля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 12:55
Начальник дорожной полиции полковник Хаим Шмуэли принял решение об ужесточении политики борьбы с использованием мобильных телефонов во время управления транспортным средством.
В рамках этой политики водители, попавшиеся в первый раз, больше не будут получать предупреждение. Им сразу будет выписываться штраф на 1000 шекелей и 8 штрафных баллов.