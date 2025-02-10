Трамп распорядился прекратить чеканку одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал государственному казначейству распоряжение прекратить чеканку одноцентовых монет, начатую в 1792 году.

По словам Трампа, стоимость чеканки монеты в 1 цент составляет 2 цента, что является "бессмысленным расточительством".

Следует отметить, что по данным Монетного двора США, на самом деле стоимость производства и распространения монет в 1 цент составляет 3,7 цента за монету, что на 20% больше, чем в 2023 году, из-за роста цен на металлы.

По оценке специалистов, сейчас в обороте находятся около 250 миллиардов одноцентовых монет. При этом многие вендинговые машины уже не принимают монеты этого номинала.