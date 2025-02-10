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Новая компания Ильи Суцкевера арендовала офисы в Тель-Авиве

Тель-Авив
ИИ
Недвижимость
время публикации: 10 февраля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 07:07
Новая компания Ильи Суцкевера арендовала офисы в Тель-Авиве
Wikipedia. Eladkarmel

Компания Safe Superintelligence (SSI) бывшего главного ученого OpenAI Ильи Суцкевера арендовала новые офисы в Тель-Авиве, заняв полэтажа в небоскребе "Мигдалей Мидтаун" на проспекте Менахем Бегин, сообщает "Глобс".

Стоит отметить, что в том же здании базируются офисы исследовательского центра Microsoft,

Согласно изданию, компания уже начала переезд в новые офисы и занимается активным поиском специалистов в сфере ИИ, пытаясь переманить к себе работников того же Microsoft и NVIDIA.

Напомним, что в сентябре прошлого года SSI мобилизовала у инвесторов 1 миллиард долларов и планирует провести еще одну мобилизацию, на этот раз на сумму 20 миллиардов долларов.

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