Новая компания Ильи Суцкевера арендовала офисы в Тель-Авиве

Компания Safe Superintelligence (SSI) бывшего главного ученого OpenAI Ильи Суцкевера арендовала новые офисы в Тель-Авиве, заняв полэтажа в небоскребе "Мигдалей Мидтаун" на проспекте Менахем Бегин, сообщает "Глобс".

Стоит отметить, что в том же здании базируются офисы исследовательского центра Microsoft,

Согласно изданию, компания уже начала переезд в новые офисы и занимается активным поиском специалистов в сфере ИИ, пытаясь переманить к себе работников того же Microsoft и NVIDIA.

Напомним, что в сентябре прошлого года SSI мобилизовала у инвесторов 1 миллиард долларов и планирует провести еще одну мобилизацию, на этот раз на сумму 20 миллиардов долларов.