Одна обезьяна "отключила" электричество по всей Шри-Ланке

В Шри-Ланке случилось масштабное отключение электричества, когда обезьяна врезалась в трансформатор на подстанции Панадура, пишет JVP News.

Отключение электроэнергии, которое началось 9 февраля около полудня, заставило жителей Шри-Ланки страдать от жары при температуре свыше 30°C. Министр энергетики страны сообщил, что обезьяна задела сетевой трансформатор, что привело к дисбалансу в энергосистеме.

В социальных сетях жители Шри-Ланки стали сравнивать инцидент с комедийной ситуацией, в то время как другие отметили уязвимость электрической сети страны. "Одна обезьяна – и полный хаос. Не пора ли обновить инфраструктуру?" – написал один из пользователей. "Только в Шри-Ланке обезьяна может вывести из строя электричество по всей стране", – пошутил другой.

Кроме интернет-мемов, отключение электроэнергии в очередной раз подчеркнуло продолжающиеся проблемы Шри-Ланки с энергетической безопасностью. Эксперты давно заявляли, что энергетическая инфраструктура страны устарела и подвержена частым сбоям.

Представители крупнейшей электроэнергетической станции Ceylon Electricity Board, где произошел инцидент, принесли извинения, но не объяснили, как одна обезьяна смогла привести к таким последствиям. О судьбе животного они также ничего не сообщили.