Meta начала волну увольнений, в том числе в Израиле

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, начала в понедельник, 10 февраля, реализацию заявленного увольнения 5% штата, то есть около 3600 работников по всему миру.

Как сообщает газета "Гаарец", увольнения коснулись и израильских отделений.

Напомним, что в январе основатель Meta Марк Цукерберг заявил о намерении уволить 5% работников с худшими показателями, и нанять вместо них новых работников.