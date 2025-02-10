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Экономика

Meta начала волну увольнений, в том числе в Израиле

Рынок труда
Соцсети
время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 14:52
Meta начала волну увольнений, в том числе в Израиле
AP Photo/Jeff Chiu

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, начала в понедельник, 10 февраля, реализацию заявленного увольнения 5% штата, то есть около 3600 работников по всему миру.

Как сообщает газета "Гаарец", увольнения коснулись и израильских отделений.

Напомним, что в январе основатель Meta Марк Цукерберг заявил о намерении уволить 5% работников с худшими показателями, и нанять вместо них новых работников.

Экономика
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