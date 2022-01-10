Министр финансов Авигдор Либерман: "Мы поддержим любой бизнес, имеющий право на помощь"

Министр финансов и председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на сегодняшнем заседании парламентской фракции НДИ рассказал о том, что происходит в экономике страны во время новой вспышки эпидемии коронавируса.

Либерман начал выступление с соболезнований президенту Ицхаку Герцогу в связи со смертью его матери, которая "была весьма заметной фигурой в израильском обществе и выступала со многими очень позитивными инициативами, призывала к единству народа и взаимному уважению".

"Что делает правительство для бизнеса, экономики и граждан? Мы продолжаем реализацию схемы компенсаций для всех, кто находится в изоляции, в том числе для сидящих дома с детьми. Эта схема работает с августа.

Новые положения касаются индивидуальных предпринимателей, мы опубликовали их для общественного обсуждения, и в воскресенье законопроект будет передан на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству. Та же схема компенсаций за дни изоляции применится и к индивидуальным предпринимателям и будет иметь обратную силу с июля 2021 года.

Действие программы кредитов для бизнеса под гарантии государства продлится до февраля, а при необходимости и далее.

Что касается тестов: каждый ученик и каждый учитель получат по 3 бесплатных набора для проведения домашних проверок. Люди старше 60 лет смогут проходить бесплатные контролируемые проверки, например, на станциях скорой помощи, речь идет и о тестах на антиген, и ПЦР.

В целом мы доказали, что умеем проявлять понимание, и в случае необходимости всякий, кто имеет право на помощь, ее получает. Например, индустрия входящего туризма, отели и компания Эль-Аль: государство перечислило сотни миллионов шекелей самым ответственным и справедливым образом. То же касается и других бизнесов: те, кто имеют на это право, получают то, что причитается. Я буду принимать исключительно прагматические решения, игнорируя какие бы то ни было популистские или электоральные соображения.

Некоторые бизнесмены жалуются в СМИ: я был очень удивлен, например, когда услышал претензии генерального директора "Машбира" к действиям правительства, насколько, дескать, все сложно. Поскольку "Машбир" - публичная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже, проверить балансы очень легко. В 2019 году они потеряли 20 млн шекелей, а в 2021 году заработали 18 млн шекелей.

Шахар Турджман, председатель Ассоциации торговых палат, говорил о 2021 годе, я проверил баланс возглавляемой им компании "Брилль" и увидел, что в 2019 году у них были убытки на 2 млн шекелей, а прибыль в 2021 году составила 34 млн шекелей.

2021 год, безусловно, станет лучшим годом 21 века с экономической точки зрения. Сегодня главный аудитор представил сводку данных за 2021 год. Бюджетный дефицит упал с 11,4% до 4,5%, значительно лучше самых оптимистичных прогнозов, и это означает, что экономика находится на подъеме. Государственные доходы в 2021 году составили 413 млрд шекелей, на 19% больше, чем в 2019 году, за год до эпидемии коронавируса, что является еще одним показателем того, что происходит в экономике.

Я слышу претензии, но я немного удивлен тем, что СМИ пытаются вызвать тревогу в обществе. Январь-февраль для нас будут очень непростыми, но мы готовы к этому, и это еще не конец света. Мы ежедневно отслеживаем каждую отрасль, видим все, что происходит в стране. Сегодня 10 января, то есть меньше трети месяца прошло, и делать апокалиптические выводы за 10 дней попросту безответственно. Повторяю, мы поддержим любой бизнес, имеющий право на помощь, и сделаем это продуманно и ответственно".