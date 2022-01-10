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NEWSru.co.il :: Экономика10 января 2022 г., 10:03

Австралия потратит миллиарды на американские танки

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Австралия потратит миллиарды на американские танки

Австралия достигла соглашения с США о поставках 75 танков M1A2 Abrams и другой бронетехники. Сумма сделки, принципиальная договоренность о которой была достигнута в 2021 году. оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Наряду с танками, Австралия получит 29 бронемашин разминирования, 17 танковых мостоукладчиков и шесть бронированных эвакуационных машин. Поставки должны быть начаты в 2024 году. В ближайшие два года на бронетехнику планируется потратить 30-42 миллиарда долларов.

У Австралии нет сухопутных границ. Учитывая, что основным ее потенциальным противником считается Китай, многие эксперты выражают недоумение в связи с укреплением сухопутных сил, полагая, что развивать необходимо военно-морской флот.


Напомним, что несколько месяцев назад Австралия отменила соглашение о приобретении во Франции дизель-электроходных подводных лодок, сделав выбор в пользу США, Великобритании и атомных подлодок. Это решение объяснялось необходимостью сдерживать Китай.

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