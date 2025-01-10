Завершено строительство первого участка новой восточной железной дороги

Компания "Нативей Исраэль" завершила строительство первого участка новой восточной железной дороги, которая должна соединить север и юг страны в обход Гуш-Дана.

Шестикилометровый участок соединяет прибрежную железную дорогу в районе развилки Реэм (Пардес-Хана-Каркур) с новой станцией Хадера-Мизрах. Также проложена ветка, соединяющая восточную железную дорогу с заводом "Амбар" в промышленной зоне Гранот – крупнейшим на Ближнем Востоке производителем кормов для сельского хозяйства.

На данном этапе участок будет использоваться только для грузовых составов, позволив убрать с дорог более 60 тяжелых грузовиков в сутки.

Завершение строительства части новой восточной железной дороги, за которую отвечает "Нативей Исраэль", ожидается летом 2026 год.

Этот участок соединит Хадеру с Кфар-Сабой, и будет включать станции Хадера-Мизрах, и Тира-Кохав-Яир. Участок, который строит компания "Ракевет Исраэль", планируется достроить в 2027 году. Он включает станции Рош-Аин-Цафон, Эльад и Шоам.

В общей сложности новая восточная железная дорога будет представлять собой две колеи между Лодом и развилкой Реэм, пролегающие вдоль Трансизраильского шоссе (трасса 6).

Ввод новой железной дороги в строй позволит существенно снизить нагрузку на прибрежную железную дорогу, ограниченную бутылочным горлышком реки Аялон.