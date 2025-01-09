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Экономика

Если в "Лото" не будет победителя, "Мифаль а-Пайс" увеличит вторичные призы

время публикации: 09 января 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 22:38
Если в "Лото" не будет победителя, "Мифаль а-Пайс" увеличит вторичные призы
Abir Sultan/Flash90

Поскольку в последние семь розыгрышей, когда главный приз в "Лото" составлял 40 миллионов шекелей, а в "Дабл Лото" – 80 миллионов шекелей, не был найден победитель, управление лотерей "Мифаль а-Пайс" объявило об изменении правил распределения призов.

Если в ближайшие два розыгрыша главный приз так никто и не возьмет, "Мифаль а-Пайс" увеличит кассу второго приза на 10 миллионов шекелей, а третьего – на 7 миллионов шекелей. Если и второй приз никто не возьмет, касса третьего приза будет увеличена на 17 миллионов шекелей.

Также на 6 миллионов шекелей будет увеличена касса четвертого приза, на 5 миллионов шекелей – касса пятого приза, на 4 миллиона шекелей – касса шестого приза, на 3 миллиона шекелей – касса седьмого приза. Восьмой приз также будет увеличен.

Экономика
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