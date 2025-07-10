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Экономика

Польша объявила о покупке израильских радаров "для отслеживания действий РФ"

Оборонка
Польша
время публикации: 10 июля 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 11:39
Польша объявила о покупке израильских радаров "для отслеживания действий РФ"
Wikipedia.org. Фото: Rhk111

Министерство обороны Польши объявило о заключении контракта на закупку 18 радарных систем STAR-X разработки Израильской авиационной промышленности (IAI) на сумму 180 миллионов евро.

Радары морского базирования STAR-X (ELM-2238X) предназначены для отслеживания низколетящих целей, таких как вертолеты и БПЛА, на дистанции до 350 километров. На текущий момент они находятся на вооружении Индии и Сингапура

Заказ будет выполняться IAI совместно с польским оборонным концерном KenBIT, сообщает Польское Радио.

"Отслеживая действия Российской Федерации в воздушном пространстве и на Балтике, мы должны использовать все доступные инструменты, которые позволят противостоять ей. Мы инвестируем в системы, которые гарантируют нам безопасность критической инфраструктуры, транспортных и коммуникационных путей", - заявил министр обороны Польши Владислав Мартин Косиняк-Камыш.

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