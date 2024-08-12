Две страны NATO заказали израильскую систему обнаружения дронов

Израильская компания Third Eye Systems сообщила о получении заказа на поставку разработанных ею систем обнаружения дронов на сумму 150 тысяч евро (около 615 тысяч шекелей) с поставкой в течение нескольких недель.

Это второй подобный заказ для компании за последние две недели. Ранее другая страна Северо-Атлантического альянса заказала системы компании на 3 миллиона шекелей.

Электрооптические системы, основанные на разработках компании в сфере искусственного интеллекта, предназначены для выявления легких дронов и мультикоптеров, обнаружение которых радарами затруднено, на расстоянии до полутора километров.