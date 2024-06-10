Intel останавливает строительство нового завода в Израиле

Корпорация Intel велела подрядчику остановить работы по строительству нового завода Fab38 в Кирьят-Гате стоимостью 25 миллиардов долларов, сообщает экономический корреспондент 12-го канала ИТВ Итамар Минмар.

Согласно сообщению, корпорация также отменила несколько договоров на поставку оборудования.

Строительство завода было согласовано еще в 2019 году, однако из-за пандемии было отложено, а в декабре 2023 года было объявлено, что завод будет существенно расширен и должен стать одним из основных центров производства, и что Израиль даст корпорации налоговые льготы и субсидии на общую сумму 3 миллиарда долларов.

Введение завода в строй ориентировочно было запланировано на 2027-2028 год.

Согласно официальному ответу корпорации, "Израиль остается одним из наших основных центров научно-исследовательской деятельности и производства. Как уже не раз подчеркивалось в прошлом, объем и темпы расширения производства на объектах корпорации в различных регионах зависят от разных переменных. Управление проектами такого масштаба, особенно в нашей отрасли, требует постоянной корректировки временных графиков. Наши решения принимаются на основании коммерческих условий, динамики рынка и ответственного подхода к управлению капиталом".