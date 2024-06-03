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Экономика

США ввели негласные ограничения на поставку продвинутых чипов арабским монархиям Ближнего Востока

время публикации: 03 июня 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 07:54
США вводят ограничения на поставку продвинутых чипов арабским монархиям Ближнего Востока
AP Photo/Dima Gavrysh

В последние недели американские власти блокируют или затягивают запросы американских производителей чипов для технологий искусственного интеллекта на поставку своей продукции в Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт.

Как сообщает агентство Bloomberg, негласный запрет на поставку крупных партий продвинутых чипов арабским монархиям Ближнего Востока был наложен в связи с необходимостью разработки стратегии использования этих чипов иностранными государствами. На текущий момент по данному вопросу проводятся секретные совещания.

Согласно Bloomberg, под ограничения попала продукция Intel, NVIDIA, AMD и стартап-компании Cerebras Systems.

Напомним, что в сентябре 2023 года США ввели запрет на поставку определенных видов чипов в Китай, а в октябре этот запрет был расширен. Также запрещены поставки продвинутых чипов России и Ирану.

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