Германия готовит запросы на арест 25 израильтян, выманивших миллиард евро

12-й канал ИТВ сообщает со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции Израиля, что правоохранительные органы Германии готовят запросы на арест по меньшей мере 25 граждан Израиля, подозреваемых в мошенничестве с бинарными опционами.

Речь идет о создании колл-центров, предлагавших пенсионерам в Германии, Австрии, Испании и Италии инвестировать деньги в бинарные опционы. Общая сумма, выманенная мошенниками у жертв, оценивается в миллиард евро.

Бинарные опционы – вид высокорисковых и высокодоходных инвестиций, при котором инвестор ставит на один из двух возможных исходов торгов (будет ли цена на определенный товар в определенное время выше или ниже определенного показателя). В Израиле торговля таким видом опционов запрещена.

Согласно сообщению, среди тех, чьей выдачи будет добиваться Германия – бывшие футболисты, члены организованных преступных группировок, демобилизованные солдаты. Именно по этому делу был арестован в Москве по ордеру Интерпола бывший футболист Лирон Басис, экстрадиции которого требует Германия.

Напомним, что это не первый подобный скандал, связанный с израильскими гражданами, торговавшими бинарными опционами с иностранными клиентами.

В 2021 году правоохранительные органы Филиппин сообщили об аресте 43-летнего гражданина Израиля Кфира Леви, разыскиваемого в Германии по подозрению в руководстве сетью, специализировавшейся в мошенничестве с бинарными опционами. По тому же делу власти Израиля экстрадировали в Германию Кевина Чертока – гражданина ФРГ, постоянно проживавшего в Израиле.

В 2018-2019 годах правоохранительные органы в США арестовали и осудили около 20 израильтян, причастных к деятельности компании Yukom Communications, после запрета на продажу бинарных опционов в Израиле переключившейся на иностранных клиентов.

Согласно данным следствия, компания Yukom Communication мошенническим путем нанесла клиентам ущерб в размере 145 миллионов долларов. Работники фирмы выдавали себя за граждан других стран, давали ложную информацию о своем опыте и образовании, дезинформировали клиентов, обещая им до 40% прибыли.

По делу о бинарных опционах были осуждены Яков Коэн (27), Йосеф Герцог (54), Ори Маймон (33), Нисим Альфаси (33), Эльад Бигельман (37), Руналь Джибун (29), Сабрина Эльофер (28), Афик Тори (27), Аног Марек (28), Орон Монтгомери (38), Давид Барзилай (41), Гилад Мазуги (36), Адас Бен-Хаим (34), Юсеф Бишара (32) и Нир Эрез (29).

Марек, обладающий также французским гражданством, был арестован в Венгрии и экстрадирован в США.

Йосеф Герцог и проживавший на Маврикии Яков Коэн являлись владельцами Yukom Communications, а также интернет-сайтов BigOption.com и BinaryBook.com.

Маймон, Альфаси, Бигельман и Джибун занимали руководящие посты, остальные обвиняемые были торговыми агентами компании.

По этому делу были осуждены генеральный директор Yukom Communications Ли Эльбаз (38), лучший торговый агент компании Лиора Уэллес и сотрудница компании Лисса Мел, а также Остин Смит и Шира Узан.