"Ракевет Исраэль" вырубит 27000 деревьев вдоль железной дороги и посадит столько же в жилых районах

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") вырубит около 27000 деревьев в ходе работ по расширению прибрежной железной дороги.

Основные вырубки придутся на район Нетании, Биньямины и Хадеры, где в связи с отчуждением сельскохозяйственных территорий будут вырублены около 10 тысяч деревьев авокадо и цитрусовых.

В качестве компенсации за одну из крупнейших в истории страны вырубок деревьев "Ракевет Исраэль" выделит 65 миллионов шекелей муниципалитетам и общественным организациям на проекты посадки деревьев в жилых районах и зонах отдыха.

Кроме того, будут выделены 11 миллионов шекелей на посадку деревьев вдоль железной дороги после ее расширения.

В общей сложности планируется посадка 28000 деревьев для создания тени вдоль городских дорог и в местах отдыха и еще 7000 деревьев вдоль железной дороги.