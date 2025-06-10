Организация ЛГБТ-молодежи сообщает о сокращении пожертвований и отмене спонсорских контрактов

IGY, израильская организация ЛГБТ-молодежи, сообщает о сокращении на 90% сумм, полученных от пожертвований и спонсорских контрактов в канун "Месяца гордости".

Если в июне 2023 года объем пожертвований и контрактов составил 250 тысяч шекелей, а в июне 2024 года – 210 тысяч шекелей, то к июню 2025 года IGYподошла с 20 тысячами шекелей при полном отсутствии спонсорских контрактов.

С проблемой мобилизации денег столкнулась и мэрия Тель-Авива. Если в прошлые годы получение миллиона шекелей от спонсорских контрактов на проведение "Парада гордости" в Тель-Авиве не вызывало затруднений, то в этом году удалось набрать только 500 тысяч шекелей.

The Marker отмечает, что в этом году с проблемой мобилизации средств столкнулись все ЛГБТ-организации. Частично это является следствием войны – ресурсы филантропов и внимание спонсоров направлены на помощь резервистам, раненым, эвакуированным и т.д. Однако проблемой является и отношение действующего правительства и правящей коалиции к ЛГБТ-сообществу, в частности – сокращение государственного финансирования.