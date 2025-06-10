Check Point: с марта 2025 года количество фишинговых атак в Израиле выросло более чем в 4 раза

Согласно данным израильской компании кибербезопасности Check Point, с марта 2025 года в Израиле наблюдается резкий рост количества фишинговых атак с использованием SMS-сообщений, сообщает "Глобс".

Количество таких атак выросло в 4,4 раза. Основными объектами атак являются финансовые структуры – компания кредитных карт CAL, банк "Леуми", цифровой кошелек Bit, "Исракарт", банк "Апоалим" и Paypal.

Израильский национальный центр кибербезопасности сообщил, что обезвредил с начала года более 43 тысяч фальшивых ссылок, использованных в фишинговых атаках.

Фишинг - вид интернет-мошенничества, цель которого – получить персональные данные пользователя, такие как логины, пароли, номера кредитных карт, банковские реквизиты, и другие конфиденциальные сведения. Мошенники используют для этого поддельные сайты, электронные письма, социальные сети и другие онлайн-ресурсы, чтобы заставить пользователя добровольно раскрыть свою информацию.