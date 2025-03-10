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Экономика

В израильских торговых центрах резко снизилась выручка

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время публикации: 10 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:13
В израильских торговых центрах резко снизилась выручка
Michael Giladi/Flash90

Февраль 2025 года стал вторым подряд месяцем существенного снижения выручки в израильских торговых центрах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает портал ynet, в феврале выручка снизилась на 4,1% по сравнению с февралем 2024 года после того, как в январе снижение составило 4%.

Учитывая инфляцию и повышение НДС на 1%, реальное снижение выручки существенно выше.

Основная причина снижения выручки – возобновление полетов за границу, которое не только позволило израильтянам летать на шоппинг за границу, но и увеличило скорость доставки заказов с иностранных сайтов. В январе-феврале 2024 года Израиль фактически оказался в воздушной блокаде, что вынуждало людей делать покупки только в израильских магазинах.

Экономика
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