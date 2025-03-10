Депутаты заблокировали инициативу минфина по отмене льготы для бизнес-сектора

Комиссия Кнессета по регламенту сняла с повестки дня проект министерства финансов по отмене льготы для бизнес-сектора, известной как "объединение предпринимателей".

Речь идет о механизме, который позволяет нескольким связанным между собой компаниям, например, внутри корпораций и концернов, рассчитываться по НДС как единое целое и избегать отчетности по НДС на внутренние сделки между ними.

По оценке минфина, этот шаг должен был принести в госказну около 650 миллионов шекелей в год. Как сообщает "Глобс", он был снят с повестки дня председателем комиссии Офиром Кацем ("Ликуд") после встречи главы президиума бизнес-сектора Дуби Амитая с председателем финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора").

Это вторая попытка минфина добиться отмены льготы. Изначально отмена льготы входили в пакет мер по консолидации госбюджета, однако в последний момент была исключена из нее Кнессетом.

Согласно минфину, данный механизм родился в период гиперинфляции в Израиле в 80-х годах, в попытке предотвратить ситуацию, при которой предпринимателям пришлось бы ждать возврата налогов, реальная стоимость которых драматически обесценивалась. Сегодня, когда инфляция находится на разумном уровне, первоначальное обоснование для такого механизма больше не существует.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что существование объединений предпринимателей только в системе НДС не позволяет обеспечить единообразие, и в результате возникают трудности в решении общих вопросов, касающихся объединений предпринимателей в различных налоговых системах.

Особый способ отчетности объединений предпринимателей затрудняет налоговой службе проведение эффективного контроля отчетов, применение компьютеризированных систем контроля и обеспечение сбора реальных налогов.