Таможенная политика Трампа обрушила Уолл-Стрит и Bitcoin
время публикации: 10 марта 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 21:25
Слова президента США Дональда Трампа о том, что американскую экономику ждет "переходный период", отправили Уолл-Стрит глубоко в красную зону. Индекс NASDAQ потерял с начала торгов 4,3%, Dow Jones – 2,3%, S&P 500 – 3,25%.
За последний месяц S&P-500 потерял 7,8% стоимости, Dow Jones – 6%, NASDAQ-100 – 11%.
Bitcoin потерял сегодня 2,9% стоимости, опустившись ниже уровня 80 тысяч долларов. За последний месяц ведущая криптовалюта потеряла 19% от своей пиковой стоимости.
Ведущие европейские биржевые индексы потеряли за сегодня около 1% стоимости. В Израиле ТА-35 опустился на 0,65%.