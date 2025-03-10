Таможенная политика Трампа обрушила Уолл-Стрит и Bitcoin

Слова президента США Дональда Трампа о том, что американскую экономику ждет "переходный период", отправили Уолл-Стрит глубоко в красную зону. Индекс NASDAQ потерял с начала торгов 4,3%, Dow Jones – 2,3%, S&P 500 – 3,25%.

За последний месяц S&P-500 потерял 7,8% стоимости, Dow Jones – 6%, NASDAQ-100 – 11%.

Bitcoin потерял сегодня 2,9% стоимости, опустившись ниже уровня 80 тысяч долларов. За последний месяц ведущая криптовалюта потеряла 19% от своей пиковой стоимости.

Ведущие европейские биржевые индексы потеряли за сегодня около 1% стоимости. В Израиле ТА-35 опустился на 0,65%.