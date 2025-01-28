Падение биржи из-за DeepSeek: богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов

Состояние 500 самых богатых людей мира сократилось 27 января на 108 миллиардов долларов на фоне падения фондовых индексов из-за опасений конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

По данным Bloomberg Billionaires Index, одним из лидеров снижения накануне стали акции Nvidia Corp., капитализация которой рухнула на 18%, или рекордные в денежном выражении 600 миллиардов долларов Ее исполнительный директор Дженсен Хуан потерял 20,1 миллиарда, или 20% своего состояния.

Основатель Oracle Ларри Эллисон потерял больше всех в абсолютном выражении – 22,6 миллиардов долларов – около 12% своего состояния. Состояние главы Dell Майкла Делла сократилось на 13 млрд, Чжао Чанпэна из Binance – на 12,1 миллиардов долларов.

Однако глава Meta Марк Цукерберг стал богаче на 4,3 млрд, а Джефф Безос из Amazon – на 632 миллионов долларов, отмечает "Интерфакс".

Индекс Nasdaq Composite в понедельник упал на 3,1%, S&P 500 потерял 1,5%.