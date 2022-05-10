У берегов Израиля найдено новое месторождение газа

Компания Energean, ведущая разведку газа у берегов Израиля, сообщила, что скважина "Афина", пробуренная между месторождениями "Кариш" и "Танин", позволила обнаружить еще одно газовое месторождение.

Изыскания подтвердили, что минимальный объем нового месторождения составляет восемь миллиардов кубометров газа. Однако данные разведки позволяют предположить, что запасы всего участка "Олипус", к которому принадлежит и "Афина", составляют на 50 миллиардов кубометров больше. Отметим, что подтвержденные запасы Израиля составляют около 800 миллиардов кубометров.

"Мы рады сообщить о находке на скважине "Афина" и о потенциале участка "Олимпус". Мы рассматриваем стратегические опции коммерческого использования как месторождения, так и всего участка, как на местном, так и на международном рынке", - цитирует издание Offshore Energy генерального директора компании Матиоса Ригоса.

Спрос на природный газ на европейском рынке значительно вырос в связи со стремлением многих государств Евросоюза найти замену российским энергоносителям. Россия использует энергетическую зависимость как рычаг внешнеполитического давления на ЕС.