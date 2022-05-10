Бывший глава "Мосада" стал консультантом компьютерной фирмы

Бывший глава службы внешней разведи "Мосад" Тамир Пардо стал консультантом совета директоров израильской компании Nanolock Security. Как сообщает издание "Калькалист", он будет заниматься как бизнес-консалтингом, так и консалтингом в сфере безопасности.

Компания была основана в 2017 году и специализируется на вопросами кибербезопасности. Согласно заявлению ее руководства, взгляды Пардо соответствуют концепции развития фирмы, и он сможет содействовать расширению деятельности Nanolock в США, Японии и Европе.

Отметим, что бывший глава "Мосада" был одним из основателей другого старт-апа, специализирующегося в сфере компьютерной безопасности – XM Cyber. Около полугода назад она была приобретена международным холдингом Schwartz Group за 700 миллионов долларов.