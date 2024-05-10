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Дублинский Тринити-колледж обещал вывести деньги из трех израильских компаний и дать стипендии студентам из Газы

время публикации: 10 мая 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 07:06
Дублинский Тринити-колледж обещал вывести деньги из трех израильских компаний и дать стипендии студентам из Газы
Wikipedia. Stephen Bergin

Руководство Тринити-колледжа, старейшего вуза Ирландии, договорилось с пропалестинскими студентами о выводе инвестиций из трех израильских компаний, которые комитет ООН по правам человека включил в список работающих за "зеленой чертой".

Также колледж возьмет на себя обучение и проживание восьми студентов из сектора Газы.

"Мы полностью понимаем силы, которые движут протестным движением в нашем кампусе, солидарны с ними, и разделяем с нашими студентами ужас от того, что происходит в Газе", - говорится в официальном заявлении руководства, - "Мы категорически осуждаем любое насилие, включая кошмар 7 октября, захват заложников и жестокую непропорциональную атаку на Газу".

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