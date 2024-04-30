Антиизраильские манифестанты захватили здание в Колумбийском университете

В ночь на 30 апреля сотни пропалестинских манифестантов ворвались в Hamilton Hall – административное здание расположенного на Манхеттене кампуса Колумбийского университета. Они забаррикадировались внутри и отказываются выходить, пока администрация учебного заведения не примет выдвинутые ими условия.

Как сообщают Fox News, студенты и агитаторы бьют окна, скандируют "Между морем и рекой Палестина будет свободной!" и "Свободу Палестине!" Демонстранты окружили Hamilton Hall живой цепью. На месте находится полиция, однако в здание она пока не заходит.

Также сообщается, что в момент захвата в здании находилось несколько человек. Освободили их не сразу. Один из них после освобождения расценил действия демонстрантов как взятие в заложники.

Участники акции требуют прекращения сотрудничества университета с Израилем – в том числе, финансового, прозрачности в вопросе университетских инвестиций, а также полной амнистии для всех участников антиизраильских манифестаций.