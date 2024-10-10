Крупнейший авиаперевозчик грузов в Израиле поднял цены на 30%

Авиакомпания Challenge Airlines Israel, крупнейший авиаперевозчик грузов в Израиле, объявила о повышении тарифов на свои услуги на 0,7 евро за килограмм, что представляет собой подорожание на 30%.

Новые тарифы вступят в силу с 14 октября и будут распространяться на все соглашения с клиентами.

Причиной подорожание компания называет повышенный спрос на ее услуги, сложившийся из-за отмены полетов в Израиль со стороны многих авиакомпаний.

В обычное время по воздуху доставляется треть израильского импорта и 56% израильского экспорта.