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Экономика

Крупнейший авиаперевозчик грузов в Израиле поднял цены на 30%

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:07
Крупнейший авиаперевозчик грузов в Израиле поднял цены на 30%
Wikipedia.org. Фото: Challenge Group

Авиакомпания Challenge Airlines Israel, крупнейший авиаперевозчик грузов в Израиле, объявила о повышении тарифов на свои услуги на 0,7 евро за килограмм, что представляет собой подорожание на 30%.

Новые тарифы вступят в силу с 14 октября и будут распространяться на все соглашения с клиентами.

Причиной подорожание компания называет повышенный спрос на ее услуги, сложившийся из-за отмены полетов в Израиль со стороны многих авиакомпаний.

В обычное время по воздуху доставляется треть израильского импорта и 56% израильского экспорта.

Экономика
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