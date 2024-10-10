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Экономика

Минфин ведет переговоры с "Гистадрутом" по поводу "пожертвования" оздоровительных

время публикации: 10 октября 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 10:50

Министерство финансов ведет переговоры с Всеобщей федерацией профсоюзов о пакете мер по сокращению государственных расходов при формировании госбюджета на 2025 год.

Как сообщает "Глобс", одной из мер является "пожертвование" одного дня оздоровительных выплат, как это уже было сделано в 2024 году. Тогда удержанные средства (471 шекель у госслужащих и 418 шекелей в частном секторе) были направлены в фонд помощи резервистам. При этом у работников с заработной платой до 6000 шекелей в месяц, имеющих право на 5 дней оздоровительных, была удержана стоимость половины дня.

По оценке минфина, этот шаг принес 2 миллиарда шекелей.

Экономика
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