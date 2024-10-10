Военные расходы Израиля за год войны – 103,4 миллиарда шекелей.

Согласно данным министерства финансов Израиля, по состоянию на конец сентября дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев вырос на 8,8 миллиардов шекелей по сравнению с августом и составил 166 миллиардов шекелей или 8,5% от ВВП.

Ожидается, что к концу года дефицит начнет сокращаться, однако аналитики не верят, что он сократится до прописанных в государственном бюджете на 2024 год 6,6%.

Расходы правительства с начала года составляют 450 миллиардов шекелей, на 31,2% больше, чем год назад. В том числе в сентябре был потрачен 51 миллиард шекелей.

Военные расходы с начала года составили 78 миллиардов шекелей, а с начала войны – 103,4 миллиарда шекелей.