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Экономика

Земельное управление опубликовало план жилищной застройки на месте комплекса UNRWA в Иерусалиме

время публикации: 10 октября 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 22:19
Земельное управление опубликовало план жилищной застройки на месте комплекса UNRWA в Иерусалиме
AP Photo/Adel Hana

Земельное управление опубликовало на своем сайте проект жилищной застройки на месте комплекса UNRWA в Маалот Дафна в Иерусалиме, между улицами Махаль, Нетер и Шломо-Залман Шрагай.

На месте комплекса планируется построить 1440 единиц жилья.

Напомним, что ранее Земельное управление объявило, что UNRWA заняло территорию комплекса незаконно.

Следует отметить, что это решение не касается комплекса UNRWA в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме.

На следующей неделе в Кнессете должно пройти итоговое голосование по законопроекту о лишении UNRWA дипломатического статуса.

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