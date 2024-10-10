Земельное управление опубликовало план жилищной застройки на месте комплекса UNRWA в Иерусалиме

Земельное управление опубликовало на своем сайте проект жилищной застройки на месте комплекса UNRWA в Маалот Дафна в Иерусалиме, между улицами Махаль, Нетер и Шломо-Залман Шрагай.

На месте комплекса планируется построить 1440 единиц жилья.

Напомним, что ранее Земельное управление объявило, что UNRWA заняло территорию комплекса незаконно.

Следует отметить, что это решение не касается комплекса UNRWA в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме.

На следующей неделе в Кнессете должно пройти итоговое голосование по законопроекту о лишении UNRWA дипломатического статуса.