"Шуферсаль" прекратил работу своих филиалов по субботам

Сеть розничной торговли "Шуферсаль", являющаяся крупнейшим в Израиле игроком на рынке продуктов питания, прекратила работу 50 филиалов в субботу вечером.

Больше нельзя будет после исхода шаббата сделать покупки в филиалах "Шуферсаль Диль" и "Шуферсаль Шели".

Работа филиалов в субботу вечером была убыточной, и по оценке специалистов, такой шаг сэкономит владельцам сети около 10 миллионов шекелей в год.