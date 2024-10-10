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Экономика

"Шуферсаль" прекратил работу своих филиалов по субботам

время публикации: 10 октября 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 08:45
"Шуферсаль" прекратил работу своих филиалов по субботам
Uri Lenz/FLASH90

Сеть розничной торговли "Шуферсаль", являющаяся крупнейшим в Израиле игроком на рынке продуктов питания, прекратила работу 50 филиалов в субботу вечером.

Больше нельзя будет после исхода шаббата сделать покупки в филиалах "Шуферсаль Диль" и "Шуферсаль Шели".

Работа филиалов в субботу вечером была убыточной, и по оценке специалистов, такой шаг сэкономит владельцам сети около 10 миллионов шекелей в год.

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