Муниципалитеты угрожают уволить 11 тысяч работниц продленок на севере

В связи с переходом населенных пунктов севера Израиля на удаленное обучение в школах и детских садах группы продленного дня в учебных заведениях прекратили функционировать, и муниципалитеты вынуждены возвращать родителям заплаченные за них деньги.

В центре местной власти угрожают уволить 11 тысяч работниц и работников продленок, если государство не компенсирует муниципалитетам убыток.

По словам представителей центра, на данный момент правительство компенсирует потери только населенным пунктам из нижних социо-экономических кластеров, и то лишь частично.