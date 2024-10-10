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Экономика

Муниципалитеты угрожают уволить 11 тысяч работниц продленок на севере

время публикации: 10 октября 2024 г., 07:35 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 07:35
Муниципалитеты угрожают уволить 11 тысяч работниц продленок на севере
Chen Leopold/Flash90

В связи с переходом населенных пунктов севера Израиля на удаленное обучение в школах и детских садах группы продленного дня в учебных заведениях прекратили функционировать, и муниципалитеты вынуждены возвращать родителям заплаченные за них деньги.

В центре местной власти угрожают уволить 11 тысяч работниц и работников продленок, если государство не компенсирует муниципалитетам убыток.

По словам представителей центра, на данный момент правительство компенсирует потери только населенным пунктам из нижних социо-экономических кластеров, и то лишь частично.

Экономика
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