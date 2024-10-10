Семейная компания Трампа вела переговоры по строительству отелей в Иерусалиме и Тель-Авиве

Trump Organization, семейная компания экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа, вела в 2023 году переговоры по строительству элитного отеля в бывшем комплексе министерства иностранных дел в Иерусалиме, сообщает New York Times.

Также компания планировала превратить в отель одно из новых высотных зданий, строящихся в районе базы генерального штаба "а-Кирия" в Тель-Авиве.

Следует отметить, что в обоих случаях Tramp Organization планировала выступать как компания, управляющая отелями, а не как их владелец.

Переговоры, которые вел Эрик Трамп, сын политика, возглавляющий семейную компанию на данный момент, были приостановлены после начала войны. По словам Эрика, переговоры возобновятся после окончания войны. Однако бизнесмены, с которыми велись переговоры, утверждают, что они были прерваны еще до начала войны из-за приближения праймериз в Республиканской партии.