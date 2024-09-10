Коллегия адвокатов: юристам запрещено взимать комиссию за доступ к проектам "Расселение-Застройка"

Комитет по этике коллегии адвокатов опубликовал разъяснение по вопросам профессиональной этики, посвященное практике юристов, сопровождающих жильцов в проектах городской реновации, взимать комиссию со специалистов за их допуск к проекту.

"Адвокаты обусловливают участие предпринимателей в тендере или проекте определением личности адвокатов и различных специалистов, которые будут представлять предпринимателя, и получением доли от их гонорара. Таким образом, помимо вознаграждения, которое адвокат получает по договоренности с представителями жильцов, он получает дополнительное вознаграждение от специалистов, сопровождающих жильцов в проекте, после того как он рекомендовал и действовал, чтобы они были выбраны владельцами квартир", - говорится в разъяснении.

В комитете по этике подчеркивают, что адвокат, представляющий интересы жильцов в проекте "Расселение-Застройка", должен рекомендовать своим клиентам выбирать специалистов в соответствии с их квалификацией и опытом. В случаях, когда часть соображений адвоката при рекомендации или выборе специалиста заключается в получении вознаграждения в виде процентов от их гонорара, адвокат нарушает регламент коллегии адвокатов и решения комитета по этике.