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Коллегия адвокатов: юристам запрещено взимать комиссию за доступ к проектам "Расселение-Застройка"

время публикации: 10 сентября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 08:31
Коллегия адвокатов: юристам запрещено взимать комиссию за доступ к проектам "Расселение-Застройка"
Flash90. Фото: М.Альстер

Комитет по этике коллегии адвокатов опубликовал разъяснение по вопросам профессиональной этики, посвященное практике юристов, сопровождающих жильцов в проектах городской реновации, взимать комиссию со специалистов за их допуск к проекту.

"Адвокаты обусловливают участие предпринимателей в тендере или проекте определением личности адвокатов и различных специалистов, которые будут представлять предпринимателя, и получением доли от их гонорара. Таким образом, помимо вознаграждения, которое адвокат получает по договоренности с представителями жильцов, он получает дополнительное вознаграждение от специалистов, сопровождающих жильцов в проекте, после того как он рекомендовал и действовал, чтобы они были выбраны владельцами квартир", - говорится в разъяснении.

В комитете по этике подчеркивают, что адвокат, представляющий интересы жильцов в проекте "Расселение-Застройка", должен рекомендовать своим клиентам выбирать специалистов в соответствии с их квалификацией и опытом. В случаях, когда часть соображений адвоката при рекомендации или выборе специалиста заключается в получении вознаграждения в виде процентов от их гонорара, адвокат нарушает регламент коллегии адвокатов и решения комитета по этике.

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