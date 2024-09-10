Аналитики прогнозируют нефть по 60 долларов за баррель

В понедельник, 8 сентября, мировые цены на нефть выросли на 1%, отыграв 8% падения за предшествующую неделю. На текущий момент нефть эталонной марки Brent торгуется по 72,8 доллара за баррель, а нефть эталонной марки WTI – за 68,6 доллара за баррель.

Причина вчерашнего роста – шторм "Франсин", надвигающийся на побережье Мексиканского залива, где сосредоточено около половины добычи нефти в США.

Причина обвала предыдущей недели – опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики, и в первую очередь – экономики Китая, а также повышение уровня добычи нефти странами, не входящими в OPEC+.

Еще одна причина - достижение критической массы глобального перехода на обновляемые источники энергии, начавшее оказывать реальное влияние на рынок нефти.

Глобальные трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что нефть будет торговаться в коридоре 60-70 долларов за баррель. Аналитики считают, что в ближайшем будущем цена барреля нефти будет ближе к 60 долларам.