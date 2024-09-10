x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 19:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 19:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Аналитики прогнозируют нефть по 60 долларов за баррель

время публикации: 10 сентября 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 07:17
Аналитики прогнозируют нефть по 60 долларов за баррель
AP Photo/Martin Meissner

В понедельник, 8 сентября, мировые цены на нефть выросли на 1%, отыграв 8% падения за предшествующую неделю. На текущий момент нефть эталонной марки Brent торгуется по 72,8 доллара за баррель, а нефть эталонной марки WTI – за 68,6 доллара за баррель.

Причина вчерашнего роста – шторм "Франсин", надвигающийся на побережье Мексиканского залива, где сосредоточено около половины добычи нефти в США.

Причина обвала предыдущей недели – опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики, и в первую очередь – экономики Китая, а также повышение уровня добычи нефти странами, не входящими в OPEC+.

Еще одна причина - достижение критической массы глобального перехода на обновляемые источники энергии, начавшее оказывать реальное влияние на рынок нефти.

Глобальные трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что нефть будет торговаться в коридоре 60-70 долларов за баррель. Аналитики считают, что в ближайшем будущем цена барреля нефти будет ближе к 60 долларам.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 марта 2024

Aramco сообщила о сокращении прибыли в 2023 году на 25%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2024

Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное ограничение добычи нефти
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 января 2024

Цены на нефть снизились на 4% на фоне роста предложения