Прогнозы конференции JOURNEY на 10 лет: массовая репатриация и женщина премьер-министр

На ежегодной конференции JOURNEY, проводящейся крупной аудиторской и консалтинговой фирмой EY, состоялся традиционный круглый стол с прогнозами развития Израиля на ближайшие 5 и 10 лет.

Участники дискуссии – представители руководства израильской экосистемы высоких технологий, такие как бывший генеральный директор 888 и крупный инвестор Гиги Леви-Вайс, основатель и директор венчурного фонда "Дисраптив" Таль Барноах, глава отдела инноваций в департаменте ракетных технологий "Авиационной промышленности" Инбаль Крайс, гендиректор фонда "Блэкстон Исраэль" Ифат Орон, генеральный директор Meta Israel Ади Софер-Таани, сообщает портал Ice.

Леви-Вайс прогнозирует в среднесрочной перспективе рост эмиграции израильтян из верхних социоэкономических кластеров, который в более отдаленной перспективе будет компенсирован репатриацией евреев различных диаспор, а также появление новых сил в израильской политике, таких как современные ортодоксы.

Барноах спрогнозировал уже в среднесрочной перспективе формирование правительства национального единства, нормализацию отношений с Саудовской Аравией и проведение согласованной юридической реформы. В долгосрочной перспективе он ожидает репатриацию в Израиль полумиллиона евреев и глобальный экономический кризис с падением котировок Уолл-Стрит на 50%.

Крайс ожидает резкого роста расходов на оборонные технологии и роста инвестиций оборонных концернов в стартапы, а в отдаленной перспективе – массированное появление безэкипажных машин на поле боя.

Ифат Орон также верит, что мы в ближайшие пять лет увидим укрепление и расширение Авраамовых соглашений, а через десять лет Хайфу и Абу-Даби будут связывать поезда, а премьер-министром Израиля будет женщина.

Софер-Таани считает, что через пять лет в Израиле будет возможна гражданская свадьба, а предприниматели будут активно переходить на работу в общественный сектор. В десятилетней перспективе она ожидает вручения "Оскара" фильму, написанному и созданному искусственным интеллектом.