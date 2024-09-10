Google и Apple выплатят ЕС миллиарды евро

Европейский суд вынес в течение двух дней два постановления, поставив точку в многолетних противостояниях Еврокомиссии с корпорациями Google и Apple.

В частности, суд в Люксембурге отменил решение суда низшей инстанции, и обязал Apple выплатить в Ирландии 13 миллиардов евро налогов, которые были признаны незаконной государственной субсидией.

Также суд принял сторону главы европейского антимонопольного ведомства Маргарет Вестагер и обязал Google выплатить 2,4 миллиарда евро штрафов за недобросовестную конкуренцию.

Следует отметить, что решения Европейского суда не скажутся на текущих финансовых показателях корпораций, поскольку указанные суммы уже были отчислены ими несколько лет назад.