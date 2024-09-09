x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 22:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 22:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет ограничил гонорар адвокатов в делах о взыскании незначительных долгов

время публикации: 09 сентября 2024 г., 21:56 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 21:56
Кнессет ограничил гонорар адвокатов в делах о взыскании незначительных долгов
Nati Shohat/Flash90     

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении законопроект министра юстиции Ярива Левина, ограничивающий гонорар адвокатов в делах об исполнительном производстве по долгам на незначительные суммы.

Согласно закону, гонорар в таких случаях будет составлять 244 шекеля или 10% от суммы долга, в соответствии с большей из двух сумм.

Также закон запрещает судебным исполнителям заходить в дом должника и изымать движимое имущество, если сумма долга меньше 35 тысяч шекелей, а взыскивающей стороной является корпорация.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2024

Муниципалитет Тель-Авива выплатит репатриантке около 80000 шекелей по решению суда