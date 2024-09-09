Кнессет ограничил гонорар адвокатов в делах о взыскании незначительных долгов

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении законопроект министра юстиции Ярива Левина, ограничивающий гонорар адвокатов в делах об исполнительном производстве по долгам на незначительные суммы.

Согласно закону, гонорар в таких случаях будет составлять 244 шекеля или 10% от суммы долга, в соответствии с большей из двух сумм.

Также закон запрещает судебным исполнителям заходить в дом должника и изымать движимое имущество, если сумма долга меньше 35 тысяч шекелей, а взыскивающей стороной является корпорация.