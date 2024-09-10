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Экономика

Греция вводит туристический налог для снижения нагрузки на острова

время публикации: 10 сентября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 09:57
Греция вводит туристический налог для снижения нагрузки на острова
AP Photo/Michael Virtanen

Правительство Греции объявило о продвижении пакета реформ, призванного защитить местные общины от негативных последствий чрезмерного туризма на принадлежащих Греции островах в Средиземном и Эгейском морях.

Среди прочего, планируется ввести налог в размере 20 евро с туристов, прибывающих на острова морским путем. Также дополнительные налоги будут введены для отелей и пансионов для туристов. Собранные таким образом средства будут идти на поддержку местных общин.

Также планируется введение ограничения на количество круизных лайнеров, которые смогут заходить на отдельные острова.

В числе островов, которые станут дороже для туристов – Санторини и Миконос.

Греция не является пионером в борьбе с чрезмерным туризмом. Ранее дополнительный налог на туристов ввела Венеция. В Японии введена плата за подъем на Фудзияму. С 2026 года ограничения на доступ круизных лайнеров вводит Амстердам.

Экономика
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