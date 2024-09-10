Минобороны объявило тендер на закупку велосипедов для базы "Тель а-Шомер"

Министерство обороны Израиля распространило среди своих поставщиков запрос на закупку партии велосипедов "с корзинкой", предназначенных для базы "Дори" в Тель а-Шомере.

База "Дори" – вторая по величине военная база в Израиле после центра учебных баз в Негеве. На ее территории располагаются крупнейший призывной пункт ЦАХАЛа (БАКУМ), подразделение "Мейтав", занимающееся оценкой и сортировкой допризывников, ремонтно-эксплуатационный центр корпуса вооружений, управление кадров ВМФ, штаб корпуса вооружений и технологий, штаб корпуса логистики и снабжения, штаб военно-медицинской службы, база военной полиции, топливный центр, центр психологической помощи и два десятка других подразделений.

Закупка велосипедов призвала ускорить передвижение по базе военнослужащих, занимающихся доставкой документов и небольших грузов.