Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика11 апреля 2022 г., 21:40

20 российский авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
20 российский авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список из-за несоответствия стандартам безопасности. Об этом говорится на сайте регулятора.

Комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян сообщила, что Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты без действительных сертификатов летной годности. По ее словам, авиакомпании идут на нарушение международных стандартов безопасности сознательно. И это не только является явным нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов".

При этом комиссар по транспорту отметила, что это не является очередной санкцией в отношении России из-за войны в Украине. Этот шаг был предпринят исключительно из технических соображений и по соображениям безопасности.


В черный список попали крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", Победа, S7. Полный список можно увидеть на сайте Еврокомиссии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:40 20 российский авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС
16:22 Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%
15:23 Итоги валютных торгов 11 апреля 2022 года: курсы доллара и евро снизились
10:16 На Голанах компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей
09:52 Маск отказался входить в совет директоров Twitter
22:21 Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний
21:50 Израильская "Мекорот" подготовит генеральный план развития водного хозяйства Азербайджана
20:50 Израильским авиакомпаниям придется отменить часть билетов в Шарм а-Шейх на Песах
20:26 Правительство утвердило бюджет на строительство 40 километров забора безопасности
18:45 Утвержден новый генеральный план развития Афулы
Загрузка...