20 российский авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список из-за несоответствия стандартам безопасности. Об этом говорится на сайте регулятора.

Комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян сообщила, что Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты без действительных сертификатов летной годности. По ее словам, авиакомпании идут на нарушение международных стандартов безопасности сознательно. И это не только является явным нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов".

При этом комиссар по транспорту отметила, что это не является очередной санкцией в отношении России из-за войны в Украине. Этот шаг был предпринят исключительно из технических соображений и по соображениям безопасности.

В черный список попали крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", Победа, S7. Полный список можно увидеть на сайте Еврокомиссии.