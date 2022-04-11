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NEWSru.co.il :: Экономика11 апреля 2022 г., 09:52

Маск отказался входить в совет директоров Twitter

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Предприниматель Илон Макс отказался от декларированного им ранее намерения войти в совет директоров компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Маску принадлежат 9,2% ее акций, это самый крупный пакет, находящийся в одних руках.


О том, что Маск войдет в состав совета директоров, компания уведомила федеральное управление по надзору за рынком ценных бумаг около недели назад, после того, как предприниматель стал ее крупнейшим акционером.

Отметим, что известие о приобретении Маском крупного пакета акций привел к росту их курса на 27%. Такого спроса на акции Twitter не наблюдалось со дня выхода компании на биржу.

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