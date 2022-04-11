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NEWSru.co.il :: Экономика11 апреля 2022 г., 10:16

На Голанах компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей

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На Голанах компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей

10 апреля на водохранилище Цур компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей (Floating PV), которая будет обеспечивать электроэнергией Ассоциацию водного хозяйства Голанских высот.

Используемая технология значительно повышает эффективность солнечных батарей за счет естественного охлаждения и отслеживания движения солнца. Системы Xfloat устойчивы к воздействию ветра и волн.

Система на водохранилище Цур является первой коммерческой реализацией этой технологии в Израиле. В перспективе такая система будет обеспечить электроэнергией кибуц Нахшолим (к югу от Хайфы) и может использоваться для энергообеспечения других населенных пунктов, рядом с которыми есть водоемы.


Значительной долей в Xfloat владеет компания Synergy (29,5%), занимающаяся возобновляемыми источниками энергии.

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