Суд отклонил апелляцию Эдуардо Эльштейна: иск по делу IDB будет рассматриваться в Израиле

Тель-Авивский окружной суд отклонил апелляцию компании IRSA, контролируемой аргентинско-израильским бизнесменом Эдуардо Эльштейном, настаивавшей на том, что она является иностранной корпорацией и не находится в юрисдикции израильских судов.

Таким образом, судебное разбирательство по иску держателей облигаций холдинга IDB на сумму 143 миллиона шекелей против компании Эльштейна будет проходить в Израиле.

В 2019 году IRSA обязалась перевести кредиторам IDB 210 миллионов шекелей тремя траншами, однако перевела только один платеж.

Холдинг IDB, контролировавшийся Эльштейном, был объявлен банкротом в 2020 году.