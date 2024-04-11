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Суд отклонил апелляцию Эдуардо Эльштейна: иск по делу IDB будет рассматриваться в Израиле

время публикации: 11 апреля 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 06:52
Суд отклонил апелляцию Эдуардо Эльштейна: иск по делу IDB будет рассматриваться в Израиле
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Тель-Авивский окружной суд отклонил апелляцию компании IRSA, контролируемой аргентинско-израильским бизнесменом Эдуардо Эльштейном, настаивавшей на том, что она является иностранной корпорацией и не находится в юрисдикции израильских судов.

Таким образом, судебное разбирательство по иску держателей облигаций холдинга IDB на сумму 143 миллиона шекелей против компании Эльштейна будет проходить в Израиле.

В 2019 году IRSA обязалась перевести кредиторам IDB 210 миллионов шекелей тремя траншами, однако перевела только один платеж.

Холдинг IDB, контролировавшийся Эльштейном, был объявлен банкротом в 2020 году.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 сентября 2020

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