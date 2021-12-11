Посол Израиля: договор о свободной торговле с Индией будет подготовлен к июню 2022 года

Посол Израиля в Нью-Дели Наор Гилон сообщил, что завершение процесса подготовки договора о свободной торговле между Израилем и Индией намечено на июнь 2022 года.

Решение ускорить переговоры, начатые еще в 2010 году, было принято в ходе визита в Израиль министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в октябре 2021 года.

Гилон также сообщил, что на февраль-март 2022 года в Дубае планируется совместный политико-экономический саммит с участием США, Израиля, ОАЭ и Индии.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение с Южной Кореей. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ОАЭ, ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Чили, Грузией. В 2021 году власти Индии и Вьетнама сообщили о намерении завершить переговоры и подписать соглашение с Израилем в 2022 году, а власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.