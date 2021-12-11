Уровень инфляции в США вырос до показателя 40-летней давности

Рост индекса потребительских цен в США со ставил в ноябре 0,8%, в очередной раз превысив прогнозы аналитиков. Таким образом, уровень инфляции за последние 12 месяцев достиг отметки 6,8%. В последний раз такая инфляция наблюдалась в 1982 году.

Базовая инфляция, не включающая цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 4,9%. Цены на энергоносители выросли за последний год на треть.