Уровень инфляции в США вырос до показателя 40-летней давности
Рост индекса потребительских цен в США со ставил в ноябре 0,8%, в очередной раз превысив прогнозы аналитиков. Таким образом, уровень инфляции за последние 12 месяцев достиг отметки 6,8%. В последний раз такая инфляция наблюдалась в 1982 году.
Базовая инфляция, не включающая цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 4,9%. Цены на энергоносители выросли за последний год на треть.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 11 ноября 2021
Инфляция в США выросла до невиданного с 1990 года уровня
Инфляция в США выросла до невиданного с 1990 года уровня